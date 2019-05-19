Источник: Бердыев может возглавить «Локомотив» или «Спартак»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал возможные варианты работы Курбана Бердыева в чемпионате России.
«Самые очевидные варианты, которые могли бы быть у Бердыева, собственно, раньше они у него возникали — «Локомотив» и «Спартак». Но сейчас «Локо» показывает великолепный результат, Юрий Семин чувствует себя очень комфортно. В «Спартаке» сделали ставку на Кононова, поэтому вряд ли следует ждать резкого поворота, плюс у них с Федуном имеется не самый приятный опыт общения. Думаю, Бердыев до сих пор сожалеет, что в 2016 году не стал тренером «Спартака».
«Краснодар» — нет, ЦСКА — нет, «Зенит» — нет. В «Динамо» планируют очень серьезный и амбициозный проект, но пока там намерены делать ставку на Хохлова. Впрочем, в футболе все может поменяться за один месяц. По крайней мере, новый сезон начнет Хохлов, а дальше — будет видно. Но пока вопрос «Динамо» и Бердыева — неактуален», - цитирует Арустамяна «Матч ТВ».
«Рубин» после 28 туров российской премьер-лиги занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.
Бердыев в своей карьере тренировал «Химик», «Кайрат», «Генлербирлиги», «Мунайши», «Нису», «Кристалл», и «Ростов».
Под руководством 66-летнего специалиста «Рубин» дважды становился чемпионом России (2008, 2009 годы) и обладателем Суперкубка страны (2010, 2012), по разу выигрывал Кубок России (2011/2-12) и Кубок чемпионов Содружества (2010).
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