Зидан не может сказать про будущее Бэйла в «Реале» Валлийский форвард может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался на счет будущего нападающего Гарета Бэйла в команде.

«Скоро вы узнаете, попадет ли Бэйл в стартовый состав на матч «Реала» с «Бетисом» в 38-м туре чемпионата Испании.

Не могу сказать, станет ли для Гарета эта игра последней в составе клуба. Летом нашу команду ждут перемены», - цитирует Зидана Sky Sports.

29-летний валлиец перешел в «Реал» в 2013 году из «Тоттенхэма». нынешнем сезоне Бэйл забил 14 голов и сделал шесть голевых передач в 42 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2022 года.

Матч «Реал» - «Бетис» состоится сегодня, 19 мая, в 13:00 по московскому времени.