Антон Миранчук сравнялся с Зе Луишем по количеству голов в текущем сезоне РПЛ (видео) В данный момент «Локомотив» играет с «Уралом» в гостях в рамках 29-го тура российской премьер-лиги.

Счет в матче на 21-й минуте открыл полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. Футболист замкнул передачу с фланга от Рифата Жемалетдинова.

Этот гол стал для Антона Миранчука 10-м в российской премьер-лиге. В списке бомбардиров 23-летний полузащитник догнал форварда «Спартака» Зе Луиша. Оба футболиста занимают четвертое место.

В нынешнем сезоне РПЛ Миранчук провел за «Локомотив» 24 матча, в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи.