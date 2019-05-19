«Енисей» - «Динамо»: Стартовые составы

«Енисей» на своем поле примет «Динамо». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комолов, Семакин, Огуде, Сарр, Кутьин, Соболев.
Запасные: Нестеренко, Едапин, Рожков, Гаджибеков, Комков, Савичев, Хубулов.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.
Запасные: Лещук, Рыков, Хольмен, Грулев, Соу, Москвичёв, Черных, Марков.
Матч между командами состоится сегодня, 19 мая, в 14:00 по московскому времени.
После 28 туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 31 очко. У «Енисея» 19 очков и последнее, 16-е место.