«Локомотив» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

Благодаря ничьей «Локомотива» обеспечил себе попадание в первую тройку чемпионата России и участие в Лиге чемпионов следующего сезона.
На данный момент железнодорожники занимают второе место, имея в активе 53 очка. У «Краснодара», идущим на третьей позиции, 50 очков.
Если «Локомотив» останется на второй позиции, то гарантирует себе прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Если команда Юрия Семина финиширует на третьей позиции, то начнет выступление в Лиге чемпионов с квалификации.
В завершившемся сезоне Лиги чемпионом «Локомотив» занял последнее место в группе D, где играли «Порту», «Шальке-04» и «Галатасарай».
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