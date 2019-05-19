«Локомотив» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов В Екатеринбурге «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в 29-м туре российской премьер-лиги.

Благодаря ничьей «Локомотива» обеспечил себе попадание в первую тройку чемпионата России и участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

На данный момент железнодорожники занимают второе место, имея в активе 53 очка. У «Краснодара», идущим на третьей позиции, 50 очков.

Если «Локомотив» останется на второй позиции, то гарантирует себе прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Если команда Юрия Семина финиширует на третьей позиции, то начнет выступление в Лиге чемпионов с квалификации.

В завершившемся сезоне Лиги чемпионом «Локомотив» занял последнее место в группе D, где играли «Порту», «Шальке-04» и «Галатасарай».