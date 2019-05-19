Дмитрий Парфенов: Судейство? Осталось, чтобы этот арбитр еще сам нам забил

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итог матча в Екатеринбурге. Его команда вела в счете 2:1, после чего арбитр встречи Владимир Москалев удалил с поля защитника хозяев Стефана Страндберга и назначил пенальти в ворота «Урала», который реализовал Антон Миранчук.
«Я доволен своей командой и горжусь ребятами. Хотели дома при своих болельщиках в заключительном домашнем матче показать игру и добиться результата.
Судейство? Осталось, чтобы этот товарищ еще сам нам забил. Удаление сейчас посмотрели — бред полнейший.
Я понимаю, что у соперника на кону Лига чемпионов, и с уважением отношусь к любому сопернику, но пришли же 20 тысяч болельщиков. Пришли, чтобы увидеть прекрасный футбол, а увидели творение», - сказал Парфенов в эфире «Матч Премьер».
«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. В заключительном туре команда Парфенова сыграет в гостях с «Анжи» 26 мая.
«Локомотив» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице. Железнодорожники обеспечили себе место в Лиге чемпионов.
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