«Реал» на своем поле проиграл «Бетису»

Забитыми мячами в составе «Бетиса» отметились Лоренсо Морон (61-я минута) и Хесе (75).
«Реал» завершил чемпионат Испании на третьей строчке турнирной таблицы (68 очков). На следующий сезон команда Зинедина Зидана сыграет в Лиге чемпионов.
«Бетис» финишировал десятым (50 очков).
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