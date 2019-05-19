«Реал» на своем поле проиграл «Бетису» - Советский спорт
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19 мая 2019 15:04ФутболСпирин Дмитрий

«Реал» на своем поле проиграл «Бетису»

«Бетис» обыграл «Реал» в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу (2:0).

Забитыми мячами в составе «Бетиса» отметились Лоренсо Морон (61-я минута) и Хесе (75).

«Реал» завершил чемпионат Испании на третьей строчке турнирной таблицы (68 очков). На следующий сезон команда Зинедина Зидана сыграет в Лиге чемпионов.

«Бетис» финишировал десятым (50 очков).

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