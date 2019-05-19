«Динамо» упустило победу над «Енисеем», но сохранило прописку в РПЛ

В составе хозяев поля дублем отметился Александр Кутьин (40 и 87 минуты). У динамовцев отличились Жоаозиньо (35) и Артур Юсупов (83).
«Динамо» идет на 12-м месте после 29 туров (32 очка). «Енисей» досрочно покинул премьер-лигу (20 очков).
В последнем туре «Динамо» 26-го мая примет тульский «Арсенал», а «Енисей» в тот же день сыграет на выезде с «Зенитом».
«Динамо» обезопасило себя от участия в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.
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