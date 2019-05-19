Аленичев покинет «Енисей»

«Рад, что команда смогла отыграться и не хотела уходить с поля с поражением. Спасибо преданным болельщикам за фантастическую поддержку в сезоне, ребята им ответили тем же.
Последний ли это мой матч в «Енисее»? Думаю, что да», – сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, ранее Дмитрий Аленичев тренировал «Спартак» и тульский «Арсенал». Уже известно, что следующий сезон красноярский клуб проведет в ФНЛ: команда не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе российского футбола.
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