Александр Шикунов: Кредит доверия к Божовичу остается Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал будущее участие команды в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

»Мы не хотели туда попадать, но деваться уже некуда, нам придется играть в стыковых. У нас есть время переварить все это в голове, так что будем готовиться к стыковым матчам, чтобы сохранить прописку в премьер-лиге.

Остается ли кредит доверия к Божовичу? Конечно, остается», - цитирует Шикунова Sport24.ru.



За тур до окончания чемпионата России «Крылья Советов» занимают 13-ю строчку турнирной таблицы. Команда сыграет стыковые матчи за право остаться в премьер-лиге с представителем ФНЛ.

Миодраг Божович возглавил «Крылья» по ходу текущего сезона.