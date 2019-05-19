Александр Шикунов: Кредит доверия к Божовичу остается

»Мы не хотели туда попадать, но деваться уже некуда, нам придется играть в стыковых. У нас есть время переварить все это в голове, так что будем готовиться к стыковым матчам, чтобы сохранить прописку в премьер-лиге.
Остается ли кредит доверия к Божовичу? Конечно, остается», - цитирует Шикунова Sport24.ru.
За тур до окончания чемпионата России «Крылья Советов» занимают 13-ю строчку турнирной таблицы. Команда сыграет стыковые матчи за право остаться в премьер-лиге с представителем ФНЛ.
Миодраг Божович возглавил «Крылья» по ходу текущего сезона.
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