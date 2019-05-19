«Краснодар» разгромил «Арсенал» и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов (видео) Футболисты «Краснодара» переиграли «Арсенал» в выездном матче 29-го тура чемпионата России.

Встреча прошла на стадионе «Арсенал» Туле и завершилась со счетом 3:0. В составе краснодарской команды голами отметились Сергей Петров (55-я минута), Маурисио Перейра (68) и Ари (82).

После этой игры, «Арсенал», имея в активе 45 очков, расположился на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», набрав 53 очка, за тур до окончания чемпионата гарантировал себе, как минимум, третье место в первенстве и участие в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов на следующий сезон.

В заключительном туре «Краснодар» на своем поле примет «Рубин», а «Арсенал» в гостях сыграет против «Динамо».

Чемпионат России

29-й тур

«Арсенал» - «Краснодар» - 3:0 (0:0)

Голы: 0:1 – Петров (55), 0:2 – Перейра (68), 0:3 – Ари (82).

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Комбаров, Альварес, Мохаммед (Горбатенко, 63), Мирзов, Ткачев, Лесовой, Костадинов, Кангва, Григалава.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий, 86), Спайич, Рамирес, Мартынович, Перейра, Газинский (Фьолусон, 77), Вандерсон (Сулейманов, 74), Каборе, Классон, Ари.

Предупреждения: Каборе (59), Спайич (60), Костадинов (67), Сафонов (76).