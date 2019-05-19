«Падерборн» вернулся в первую бундеслигу «Падерборн» вышел в первую бундеслигу.

В матче заключительного 34-го тура второй бундеслиги «Падерборн» со счетом 1:3 уступил на выезде дрезденскому «Динамо», но потеря очков «Унионом» в параллельной игре (ничья с «Бохумом» (2:2) вывела «Падерборн» в высший дивизион.



Команда завершила сезон на втором месте и в следующем сезоне вместе с досрочно ставшим чемпионом бундеслиги-2 «Кельном» будет выступать в первой бундеслиге.

«Унион» (Берлин) в свою очередь встретится со «Штутгартом» в стыковых матчах.