«Падерборн» вернулся в первую бундеслигу

В матче заключительного 34-го тура второй бундеслиги «Падерборн» со счетом 1:3 уступил на выезде дрезденскому «Динамо», но потеря очков «Унионом» в параллельной игре (ничья с «Бохумом» (2:2) вывела «Падерборн» в высший дивизион.
Команда завершила сезон на втором месте и в следующем сезоне вместе с досрочно ставшим чемпионом бундеслиги-2 «Кельном» будет выступать в первой бундеслиге.
«Унион» (Берлин) в свою очередь встретится со «Штутгартом» в стыковых матчах.
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