Стали известны все участники Лиги чемпионов от России на следующий сезон

«Краснодар» после этой встречи набрал 53 очка, догнал «Локомотив» в турнирной таблице и за тур до окончания чемпионата стал недосягаем для идущего на четвертом месте «Спартака» (49). Таким образом, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» представят Россию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Отметим, что «Зенит», досрочно ставший чемпионом страны, попадет в групповой этап Лиги чемпионов напрямую. «Локомотив» и «Краснодар» в заключительном туре премьер-лиги определят судьбу второй прямой путевки в групповой раунд главного клубного европейского турнира.
Напомним, что в 30-м туре чемпионата России «Локомотив» примет на своем поле «Уфу», а «Краснодар» дома сыграет против «Рубина». Отметим, что при равенстве очков второе место в турнирной таблице РПЛ и путевка в групповой раунд Лиги чемпионов по результатам личных встреч достанется железнодорожникам, которые уступили «Краснодару» на выезде - 1:2, но взяли верх на своем поле со счетом 1:0.
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