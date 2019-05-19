Дубль Месси помог «Барселоне» сыграть вничью в гостях с «Эйбаром»

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой» Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.

Приготовьтесь к рубке! Для сборной России настоящий чемпионат мира начнется сегодня Сегодня сборная России сыграет шестой матч на ЧМ-2019. Что еще смотреть в течение дня – в нашем анонсе.

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Видео всех голов 29-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 29-го тура чемпионата России.

Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признаться Мария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.

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«Чехи были непрошибаемы и забили ерундовый гол. Это их мерзкий стиль!» Уникальный блог хоккейного болельщика. Начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира посвящается. Часть четвертая.

Репетиция финала Кубка удалась! «Урал» отобрал два очка у «Локомотива» (видео) Эрик Бикфалви и Антон Миранчук приняли участие в обоих голах своих команд, разошедшихся в Екатеринбурге миром. «Локо» гарантировал себе Лигу чемпионов, но подставил под сомнение путевку в групповой этап турнира.

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