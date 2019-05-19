Дубль Месси помог «Барселоне» сыграть вничью в гостях с «Эйбаром» - Советский спорт
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19 мая 2019 19:24Футбол

Дубль Месси помог «Барселоне» сыграть вничью в гостях с «Эйбаром»

Футболисты «Эйбара» сыграли вничью с «Барселоной» в домашнем матче 38-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Марк Кукурелья (20-я минута) и Пабло де Бласис (45). У гостей дубль на свой счет записал Лионель Месси.

После этой встречи «Эйбар» набрал 47 очков и занял 12-ю строчку в итоговой турнирной таблице примеры. «Барселона» набрала по итогам чемпионата 87 очков.

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