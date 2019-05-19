Игорь Черевченко: У меня претензий к футболистам нет Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после матча 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3) отметил, что соперник превзошел туляков в реализации моментов.

– Сегодня «Арсенал» пропустил больше, чем за весь 2019 год. Сказался кубковый матч, или «Краснодар» настолько круче «Арсенала»?

– Насчет «круче – не круче» я не знаю, пусть специалисты разбираются. То, что пропустили – это футбол, бывает и такое. Ошибки были грубые, самое неприемлемое для меня, когда со своего углового можно получить гол. Это меня немножко удивило. «Краснодар» свои моменты забил, у нас тоже были подходы, но в завершающей стадии не могли попасть в рамку. Это исполнительское мастерство.



– Отразилось на команде осознание того, что задача на сезон решена? И не было ли «чемоданного настроения» у арендованных игроков

– На поле было видно, что у ребят горели глаза. Но подсознательно это все равно есть у любого футболиста, не буду лукавить. Может быть, это была одна из проблем в сегодняшней игре. Но жаловаться я не буду, что недавно играли в полуфинале, проиграли...Это наши проблемы.



– Не стала ли ключевой потеря Джорджевича в конце сезона, заменить которого оказалось некем?

– Есть такая проблема. Для этого существует тренерский штаб, чтобы думать, выходить из этого положения. Но для нашей команды это проблема, что Джорджевича не было. Можно сказать, что и Бакаева не было. У нас не такой огромный выбор футболистов, равноценной замены нет. Хотя любой футболист может выйти на поле и играть на максимуме. У меня претензий к футболистам нет, они все эти игры провели на максимуме, поэтому и травмы.



– Если «Арсенал» попадет в ранний раунд еврокубков, придется за очень короткий срок строить новую команду. Есть уже понимание, как это сделать?

– Тяжелый вопрос. Понятно, что пауза маленькая, арендованные уйдут в свои клубы. Но уже с кем-то из игроков ведутся переговоры. А будет евросезон, не будет – давайте 22 мая дождемся. Есть наметки по игрокам, единственная проблема, что мы не можем покупать футболистов. Наверное, мы единственные такие в премьер-лиге. Если выйдем в еврокубки, другая ситуация будет.