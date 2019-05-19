Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании - Советский спорт
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19 мая 2019 19:38Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

В воскресенье, 19 мая, матчами 38-го тура завершился чемпионат Испании.

По итогам чемпионата лучшим бомбардиром примеры стал аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, забивший в 34 играх сезона 36 мячей.

Таким образом, став в шестой раз лучшим бомбардиром сезона, по этому показателю аргентинец повторил достижение форварда «Атлетика» из Бильбао Тельмо Сарра.

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