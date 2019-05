Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

По итогам чемпионата лучшим бомбардиром примеры стал аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, забивший в 34 играх сезона 36 мячей.

Таким образом, став в шестой раз лучшим бомбардиром сезона, по этому показателю аргентинец повторил достижение форварда «Атлетика» из Бильбао Тельмо Сарра.

6⃣ Leo Messi equals Telmo Zarra as the player with the most Pichichi awards ⚽

🏆2009/2010

🏆2011/2012

🏆2012/2013

🏆2016/2017

🏆2017/2018

🏆2018/2019 pic.twitter.com/HFW1jKQAkz