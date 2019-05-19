Сборная Голландии обыграла Италию в финале юношеского чемпионата Европы

В составе голландской сборной голами отметились Сонтье Хансен ( 20-я минута), Науфаль Баннис (37), Иан Матсен (45) и Наджи Юнювар (70). У итальянцев дублем отличился Лоренцо Коломбо (70, 89).
Таким образом, сборная Голландии в четвертый раз в своей истории стала победителем чемпионата Европы. Ранее голландские футболисты праздновали победу на европейских первенствах в 2011, 2012 и 2018 годах.
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