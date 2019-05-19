Франк Рибери: У меня есть несколько вариантов для продолжения карьеры Вингер «Баварии» Франк Рибери пока не знает, где он продолжит карьеру.

«Я пока не знаю, что собираюсь делать. Нет определенного плана. У меня есть несколько вариантов для продолжения карьеры, и я должен подумать об этом», — цитирует Рибери beIN Sports.

Напомним, Франк Рибери покинет «Баварию» по окончании сезона-2018/19.

В составе мюнхенского клуба он стал 9-кратным чемпионом Германии, что является национальным рекордом.

Рибери защищает цвета «Баварии» с 2007 года. Всего он выиграл с командой 23 трофея.