Франк Рибери: У меня есть несколько вариантов для продолжения карьеры - Советский спорт
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19 мая 2019 20:49ФутболСпирин Дмитрий

Франк Рибери: У меня есть несколько вариантов для продолжения карьеры

Вингер «Баварии» Франк Рибери пока не знает, где он продолжит карьеру.

«Я пока не знаю, что собираюсь делать. Нет определенного плана. У меня есть несколько вариантов для продолжения карьеры, и я должен подумать об этом», — цитирует Рибери beIN Sports.

Напомним, Франк Рибери покинет «Баварию» по окончании сезона-2018/19.

В составе мюнхенского клуба он стал 9-кратным чемпионом Германии, что является национальным рекордом.

Рибери защищает цвета «Баварии» с 2007 года. Всего он выиграл с командой 23 трофея.

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