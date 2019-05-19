Гол Попова с пенальти принес «Ростову» победу над «Зенитом» - Советский спорт
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19 мая 2019 20:56Футбол

Гол Попова с пенальти принес «Ростову» победу над «Зенитом»

Футболисты «Ростова» переиграли «Зенит» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 67-й минуте точным ударом с 11-метровой отметки забил полузащитник ростовского клуба Ивелин Попов.

После этой игры «Ростов» набрал 41 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», досрочной выигравший чемпионат страны, имеет в активе 61 очко.

В заключительном туре российской премьер-лиги «Ростов» на выезде встретится с «Ахматом», а «Зенит» на своем поле сыграет против «Енисея».

Чемпионат России
29-й тур

«Ростов» - «Зенит» - 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Попов (67, пен.).

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Плиев (Глебов, 38), Чернов, Зайнутдинов (Гацкан, 71), Калачев (Щадин, 45), Норманн, Попов, Хаджикадунич, Шомуродов.

«Зенит»: Кержаков, Маммана, Нету, Набиуллин, Смольников, Эрнани, Мусаев (Ерохин, 71), Ригони, Краневиттер (Оздоев, 74), Анюков, Заболотный (Мак, 65).

Предупреждения: Глебов (56), Маммана (66), Ригони (70).

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