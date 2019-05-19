«Милан» обыграл «Фрозиноне» и вышел на четвертое место в чемпионате Футболисты «Милана» одержали победу над «Фрозиноне» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Кшиштоф Пентек (на 57-й минуте) и Сусо (66).

Отметим, что нападающий «Фрозиноне» Камилло Чано (50) не реализовал 11-метровый.

После этой победы «Милан» набрал 65 очков за тур до конца чемпионата поднялся на четвертое место в турнирной таблице серии А. «Фрозиноне», ранее потерявший шансы остаться в высшем дивизионе чемпионата Италии, с 24 очками располагается 19-м месте.

В заключительном туре «Милан» на выезде сыграет против СПАЛа, а «Фрозиноне» на свое поле примет «Кьево».