«Галатасарай» в 22-й раз стал чемпионом Турции

В матче 33-го тура команда Фатиха Терима принимала на своем поле «Истанбул Башакшехир». До начала игры у обеих команд в активе было по 66 очков.

Матч, прошедший на стадионе «Тюрк Телеком Арена», завершился волевой победой «Галатасарая» - 2:1. За «Истанбул» весь матч отыграл защитник сборной России Федор Кудряшов.

«Галатасарай» стал недосягаемым для преследователей и в 22-й раз в истории выиграл золотые медали национального первенства.

Your dreams are our cliché.



For the 22nd time...



Galatasaray are the #CHAMPIONS of Turkey! 🏆 pic.twitter.com/bTV23hwS4M