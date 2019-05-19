«Галатасарай» в 22-й раз стал чемпионом Турции

В матче 33-го тура команда Фатиха Терима принимала на своем поле «Истанбул Башакшехир». До начала игры у обеих команд в активе было по 66 очков.
Матч, прошедший на стадионе «Тюрк Телеком Арена», завершился волевой победой «Галатасарая» - 2:1. За «Истанбул» весь матч отыграл защитник сборной России Федор Кудряшов.
«Галатасарай» стал недосягаемым для преследователей и в 22-й раз в истории выиграл золотые медали национального первенства.
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