«Галатасарай» в 22-й раз стал чемпионом Турции - Советский спорт
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19 мая 2019 21:26ФутболСпирин Дмитрий

«Галатасарай» в 22-й раз стал чемпионом Турции

Стамбульский «Галатасарай» досрочно стал чемпионом Турции по футболу.

В матче 33-го тура команда Фатиха Терима принимала на своем поле «Истанбул Башакшехир». До начала игры у обеих команд в активе было по 66 очков.

Матч, прошедший на стадионе «Тюрк Телеком Арена», завершился волевой победой «Галатасарая» - 2:1. За «Истанбул» весь матч отыграл защитник сборной России Федор Кудряшов.

«Галатасарай» стал недосягаемым для преследователей и в 22-й раз в истории выиграл золотые медали национального первенства.

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