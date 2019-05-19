Валерий Карпин: Эта победа важна для «Ростова» с психологической точки зрения Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги домашнего матча 29-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0).

- Эта победа важна с психологической точки зрения, в том числе для тренерского штаба как лишнее подтверждение того, что при правильном подходе можно обыграть любого соперника. Хотелось бы поблагодарить ребят за игру, а также огромное спасибо болельщикам, - рассказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Отметим, что «Зенит» потерпел первое поражение в ранге действующего чемпиона российской премьер-лиги.

После этой игры ростовская команда поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице, клуб из Санкт-Петербурга, ранее уже обеспечивший победу в чемпионате России, имеет в своем активе 61 очко.

Добавим, что в заключительном туре чемпионата «Ростов» на выезде встретится с «Ахматом», а «Зенит» на своем поле сыграет против «Енисея».