Валерий Карпин: Эта победа важна для «Ростова» с психологической точки зрения

- Эта победа важна с психологической точки зрения, в том числе для тренерского штаба как лишнее подтверждение того, что при правильном подходе можно обыграть любого соперника. Хотелось бы поблагодарить ребят за игру, а также огромное спасибо болельщикам, - рассказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Отметим, что «Зенит» потерпел первое поражение в ранге действующего чемпиона российской премьер-лиги.
После этой игры ростовская команда поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице, клуб из Санкт-Петербурга, ранее уже обеспечивший победу в чемпионате России, имеет в своем активе 61 очко.
Добавим, что в заключительном туре чемпионата «Ростов» на выезде встретится с «Ахматом», а «Зенит» на своем поле сыграет против «Енисея».
Три доказательства того, что «Краснодар» - это супер!Юрий Цыбанев – об историческом прорыве команды Мурада Мусаева и о роскошном подарке завершающегося сезона российскому футболу Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Видео всех голов 29-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 29-го тура чемпионата России. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. Виктор Гончаренко: Давно не выигрывали - казалось, что это было прошлой осеньюПосле матча 29-го тура РПЛ, в котором столичные армейцы одержали минимальную победу над грозненским «Ахматом», свои мнения об игре на пресс-конференции высказали главные тренеры обеих команд. Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Как «Урал» вошел в историю, а судья Москалев из нее выпалЮрий Цыбанев – о том, почему каждая команда РПЛ должна взять пример с игры уральцев против «Локо» Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. «Ови – ноль. Кови – ноль. Малыч – ноль. Только Куч и Гусь играют!»После игры Латвия - Россия (1:3) наш редакционный хоккейный чат забурлил. Что-то распереживались мы за нашу дрим-тим! «Быки» разоружили «Арсенал». «Краснодар» – в Лиге чемпионов!Команда Мурада Мусаева крупно выиграла в Туле и впервые в своей истории сыграет в квалификации главного еврокубкового турнира.
Приготовьтесь к рубке! Для сборной России настоящий чемпионат мира начнется сегодняСегодня сборная России сыграет шестой матч на ЧМ-2019. Что еще смотреть в течение дня – в нашем анонсе. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Свободных столиков нет! Как кипят хоккейные страсти в ЛатвииГлавный редактор «Советского спорта» стал свидетелем ажиотажа, в который окунулась сегодня латвийская столица. Шутка ли – играют сборные России и Латвии. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.