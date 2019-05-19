Решение об участии Влашича в матче с «Крыльями Советов» будет принято накануне игры - Советский спорт
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19 мая 2019 21:49Футбол

Решение об участии Влашича в матче с «Крыльями Советов» будет принято накануне игры

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получивший повреждение в домашнем матче 29-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0) прошел медицинское обследование.

Как сообщает пресс-служба армейцев, у хорватского полузащитника выявлен ушиб в области левого голеностопного сустава.

Отмечается, что решение об участии Влашича во встрече заключительного тура премьер-лиги против «Крыльев Советов» будет принято накануне игры.

Напомним, что Влашич получил травму на 62-й минуте встречи и не смог продолжить встречу. Вместо хорвата на поле вышел японский форвард красно-синих Такума Нисимура.

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