Решение об участии Влашича в матче с «Крыльями Советов» будет принято накануне игры

Как сообщает пресс-служба армейцев, у хорватского полузащитника выявлен ушиб в области левого голеностопного сустава.
Отмечается, что решение об участии Влашича во встрече заключительного тура премьер-лиги против «Крыльев Советов» будет принято накануне игры.
Напомним, что Влашич получил травму на 62-й минуте встречи и не смог продолжить встречу. Вместо хорвата на поле вышел японский форвард красно-синих Такума Нисимура.
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