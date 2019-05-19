Сергей Семак: В матче с «Ростовом» у «Зенита» не получилась игра ни в атаке, ни в обо

- Команда, которая заслуживала больше, в итоге победила. У нас, к сожалению, не получилась игра ни в атаке, ни в обороне. Старались, конечно, но и много эмоций было выплеснуто, и те позиции, на которых играли ребята, были не совсем привычны. Мы не можем быть удовлетворены ни игрой, ни результатом, но с пониманием относимся к причинам, которые привели к сегодняшнему поражению, - передает слова Семака пресс-служба команды.
Напомним, что «Зенит» уже гарантировал себе победу в чемпионате страны. Это поражение стало для команды Семака первым в ранге чемпиона.
Добавим, что в заключительном матче российской премьер-лиги команда из Санкт-Петербурга на своем поле сыграет против «Енисея».
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