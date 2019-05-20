«Славия» сыграла вничью с «Баником» и досрочно выиграла чемпионат Чехии - Советский спорт
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20 мая 2019 00:04Футбол

«Славия» сыграла вничью с «Баником» и досрочно выиграла чемпионат Чехии

Футболисты «Славии» сыграли вничью с «Баником» в четвертом туре плей-офф и гарантировали себе золотые медали чемпионата Чехии.

Пражская команда после этой игры набрала 80 очков и за тур до конца чемпионата стала чемпионом Чехии.

Идущая на втором месте «Виктория Пльезень», имея в активе 77 очков, уступает «Славии» по результатам личных встреч.

Добавим, что для «Славии» этот титул пятый в истории команды. Ранее команда из Праги добивалась успеха в 1996, 2008, 2009 и 2017 годах.

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