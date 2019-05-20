«Пяст» впервые в истории выиграл чемпионат Польши

В последнем туре «Пяст» обыграл «Лех» (1:0) и впервые в истории стал чемпионом Польши. Второе место заняла «Легия», третье – «Лехия».
Отметим, что в прошлом сезоне «Пяст» боролся за выживание в высшем дивизионе страны.
Покинул элитный дивизион «Заглембе» и «Медзь», за которую играет российский голкипер Сослан Джанаев. В заключительном туре «Медзь» обыграла «Вислу» со счетом 5:4. Джанаев пропустил четыре мяча и получил желтую карточку.
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