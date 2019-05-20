«Пяст» впервые в истории выиграл чемпионат Польши

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделю Александр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «извини, не подумал» Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».

Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признаться Мария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.

Оставит ли Нюландер в покое Кучерова? Швед может превзойти результат нашего форварда За какими матчами следить сегодня на чемпионате мира и что в них будет интересного.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой» Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.

Репетиция финала Кубка удалась! «Урал» отобрал два очка у «Локомотива» (видео) Эрик Бикфалви и Антон Миранчук приняли участие в обоих голах своих команд, разошедшихся в Екатеринбурге миром. «Локо» гарантировал себе Лигу чемпионов, но подставил под сомнение путевку в групповой этап турнира.

Как «Урал» вошел в историю, а судья Москалев из нее выпал Юрий Цыбанев – о том, почему каждая команда РПЛ должна взять пример с игры уральцев против «Локо»

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

Мистика на ЧМ-2019: гол Италии, гол Манты и сплошные 1:7. Итоги безумной субботы Подводя итоги дня на ЧМ-2019, мы очень порадовались за нашу дрим-тим. Теперь россияне единственные, кто не проигрывал в Словакии ни разу. Надеемся тенденция сохранится до 26 мая.