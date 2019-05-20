Источник: Кокорин и Мамаев надеются, что суд сократит их срок 8 мая Пресненский районный суд Москвы назначил Александру и его брату Кириллу по полтора года, а Мамаеву и Александру Протасовицкому – 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что футболисты надеются, что суд отпустит их после апелляции.

«Ждут решения апелляционной инстанции и этапа в колонию. Футболисты надеются, что суд сократит срок и отпустит «по отсиженному». Есть шанс выйти по УДО, ведь срок уже подошел», - цитирует Меркачеву РИА Новости.

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и Александр Протасовицкий признаны виновными в умышленном нанесении вреда здоровью и хулиганстве. Напомним, что 8 октября 2018 года футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.