Тренер «Армавира»: Игроки «Краснодара-2» бьют сзади, шипами летят и не извиняются Два игрока «Краснодара-2» получили красные карточки в матче с «Армавиром».

Главный тренер «Армавира» Арсен Папикян после матча 37-го тура ФНЛ с «Краснодаром-2» (0:0) высказался о работе арбитра Евгения Кукуляка и действиях игроков соперника.

«Такой пенальти поставить в наши ворота и не поставить пенальти в ворота соперника! Я не знаю, чем судьи руководствуются. Это катастрофа, – приводит слова Папикяна официальный сайт ФНЛ. – Что нужно было судье?

По эпизодам: там молодые ребята бьют сзади, не извиняются. (Сергей) Мирошниченко в отцы годится половине «Краснодара-2», так шипами летят… Подойди извинись. Ну, вы меня извините. Мичуренкова били коленом в спину. Что тут комментировать. Его провоцировали».

Отметим, что полузащитник «Краснодара-2» Даниил Уткин не реализовал пенальти на четвертой минуте.

В конце матча Кукуляк показал три красные карточки: Артему Голубеву и Сергею Бородину из «Краснодара-2» и Дмитрию Мичуренкову из «Армавира».

За тур до окончания сезона «Армавир» располагается в зоне вылета, но имеет столько же очков, сколько и занимающая 15-е место «Балтика».