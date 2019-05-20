Правозащитница рассказала об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками Суд 8 мая приговорил к 1,5 года колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, как относятся к Кокорину и Мамаеву сокамерники.

«У них абсолютно нормальные взаимоотношения с сокамерниками. Кокорин сидит все в той же маломестной камере, у него единственный сосед — украинец. Мамаев сейчас в большой камере и не хочет в маломестную, у него много сокамерников, я так понимаю, ему нравится коллектив, чтобы можно было пообщаться. У Мамаева есть в камере афроамериканец, они поддерживают друг друга. Мамаев и Кокорин подустали, им хочется домой», - цитируют Меркачеву РИА Новости.

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.