Кроос подписал контракт с «Реалом» до 2023 года - Советский спорт
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20 мая 2019 11:27ФутболСметанникова Дарья

Кроос подписал контракт с «Реалом» до 2023 года

Немецкий полузащитник продолжит выступать в мадридском клубе.

«Реал» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Тони Кроосом. Новое соглашение рассчитано до 20 июня 2023 года.

29-летний немец выступает в «Реале» с 2014 года. Сумма трансфера Крооса из «Баварии» составила порядка 30 млн евро.

Вместе с мадридским клубом становился чемпионом Испании (2017), трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также побеждал в Суперкубке страны и четыре раза в Клубном чемпионате мира.

В нынешнем сезоне Кроос провел 43 матча за «Реал», в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

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