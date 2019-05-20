«Краснодар» объявил о трансфере полузащитника «Санта-Клары» Кайо

Полузащитник «Санта-Клары» Кайо продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает официальный сайт «быков». 23-летний бразилец подписал с российским клубом контракт на пять лет.
Кайо выступал в Португалии два года. В своем первом сезоне полузащитник сыграл в 18 матчах и помог команде пробиться в высшую лигу. В нынешнем сезоне на его счету 24 игры. Ранее Кайо выступал в Бразилии за «Ферровариу».
Новичок «Краснодара» присоединится к команде в июне, когда команда начнет подготовку к новому сезону.
Напомним, накануне «Краснодар» победил в гостях «Арсенал» (3:0) в 29-м туре премьер-лиги и гарантировал себе участие в следующем сезоне в Лиге чемпионов.
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