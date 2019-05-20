Влашич получил вызов в сборную Хорватии на июньские матчи

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объявил список игроков, вызванных на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Уэльса (8 июня) и товарищеский матч против Туниса (11 июня).
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил вызов в национальную команду. На данный момент хорват восстанавливается после повреждения, полученного в матче с «Ахматом» (1:0).
Заявка сборной Хорватии:
вратари: Калинич, Ливакович, Слуга;
защитники: Вида, Ловрен, Йедвай, Баришич, Чалета-Цар, Бартолец, Бенкович, Мелньяк;
полузащитники: Модрич, Ракитич, Ковачич, Бадель, Брозович, Рог, Пашалич, Брадарич;
нападающие: Перишич, Крамарич, Ребич, Влашич, Брекало, Петкович.
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