Влашич получил вызов в сборную Хорватии на июньские матчи

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объявил список игроков, вызванных на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Уэльса (8 июня) и товарищеский матч против Туниса (11 июня).

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил вызов в национальную команду. На данный момент хорват восстанавливается после повреждения, полученного в матче с «Ахматом» (1:0).

Заявка сборной Хорватии:

вратари: Калинич, Ливакович, Слуга;

защитники: Вида, Ловрен, Йедвай, Баришич, Чалета-Цар, Бартолец, Бенкович, Мелньяк;

полузащитники: Модрич, Ракитич, Ковачич, Бадель, Брозович, Рог, Пашалич, Брадарич;

нападающие: Перишич, Крамарич, Ребич, Влашич, Брекало, Петкович.

📝⬇ Croatia 🇭🇷 squad list for June matches

1⃣ June 8 ➡ @EuropeanQualifiers match against @FAWales 2⃣ June 11 ➡ friendly match against Tunis#BeProud #Family pic.twitter.com/88bFHkAVwC