Адвокаты Кокориных и Мамаева обжаловали арест

Сегодня, 20 мая, защита Александра и Кирилла Кокориных подала жалобу в Пресненский суд Москвы на приговор по делу о двух драках в центре Москвы.
Адвокат Вячеслав Барик сообщил, что он и его коллеги подали апелляционные жалобы.
«Судом допущено неправильное применение уголовного закона, что повлекло несправедливость приговора и является основанием для его изменения», - цитирует адвоката РИА Новости.
По словам Барика, суд пришел в обоснованному выводу о незаконности квалификации действий подсудимых, как совершенных группой лиц по предварительному сговору. Адвокат считает, что в своем решении суд противоречит себе, признавая совершение преступления в составе группы лиц.
Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
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