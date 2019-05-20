Адвокаты Кокориных и Мамаева обжаловали арест 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил к 1,5 года колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

Сегодня, 20 мая, защита Александра и Кирилла Кокориных подала жалобу в Пресненский суд Москвы на приговор по делу о двух драках в центре Москвы.

Адвокат Вячеслав Барик сообщил, что он и его коллеги подали апелляционные жалобы.

«Судом допущено неправильное применение уголовного закона, что повлекло несправедливость приговора и является основанием для его изменения», - цитирует адвоката РИА Новости.

По словам Барика, суд пришел в обоснованному выводу о незаконности квалификации действий подсудимых, как совершенных группой лиц по предварительному сговору. Адвокат считает, что в своем решении суд противоречит себе, признавая совершение преступления в составе группы лиц.

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.