Гвардиола назвал цель «Манчестер Сити» на следующий сезон

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола рассказал о планах команды на следующий сезон.
«Я знал, что нас будут осуждать, если мы не выиграем Лигу чемпионов. Пока мы не добьемся победы в этом турнире, других трофеев будет недостаточно.
В «Барселоне» я смог выиграть две Лиги чемпионов за четыре года. После этого люди стали считать меня особенным тренером, который обязан становиться победителем каждый год. Это продолжается до сих пор.
Даже набрав в «Манчестер Сити» в прошлом году рекордное количество очков в АПЛ и взяв три кубка в этом сезоне, болельщики ждут от меня победы в Лиге чемпионов.
Я бы не оставался в «Сити» на следующий сезон, если бы не верил, что команда может стать лучше и выиграть Лигу чемпионов. Моя цель на следующий сезон – сохранить боевой дух команды», - цитирует Гвардиолу The Daily Express.
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