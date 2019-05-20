Гвардиола назвал цель «Манчестер Сити» на следующий сезон В завершившемся сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка английской лиги.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола рассказал о планах команды на следующий сезон.

«Я знал, что нас будут осуждать, если мы не выиграем Лигу чемпионов. Пока мы не добьемся победы в этом турнире, других трофеев будет недостаточно.

В «Барселоне» я смог выиграть две Лиги чемпионов за четыре года. После этого люди стали считать меня особенным тренером, который обязан становиться победителем каждый год. Это продолжается до сих пор.

Даже набрав в «Манчестер Сити» в прошлом году рекордное количество очков в АПЛ и взяв три кубка в этом сезоне, болельщики ждут от меня победы в Лиге чемпионов.

Я бы не оставался в «Сити» на следующий сезон, если бы не верил, что команда может стать лучше и выиграть Лигу чемпионов. Моя цель на следующий сезон – сохранить боевой дух команды», - цитирует Гвардиолу The Daily Express.