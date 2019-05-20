КДК РФС не стал отменять красную карточку Бикфалви

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение не отменять красную карточку полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви, полученную им в ответном матче полуфинала Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:2).
Бикфалви получил прямую красную карточку от главного арбитра Сергея Карасева после просмотра системы видеопомощи арбитрам VAR.
«Действия нарушителя не носили агрессивный характер. Красная карточка была показана справедливо, когда игрок превысил допустимый уровень жесткости в единоборстве», - сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, которого цитирует Sport24.ru.
Таким образом, румынский легионер пропустил финальный матч Кубка России с «Локомотивом», который пройдет 22 мая в Самаре.
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