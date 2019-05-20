Руслан Нигматуллин: «Локомотив» не должен упускать прямую путевку в Лигу чемпионов - Советский спорт
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20 мая 2019 13:18ФутболЛипкин Антон

Руслан Нигматуллин: «Локомотив» не должен упускать прямую путевку в Лигу чемпионов

За тур до окончания премьер-лиги у «Локомотива» и «Краснодара» одинаковое количество очков.

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о борьбе красно-зеленых за второе место в премьер-лиге, которое дает право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Локомотиву» было бы очень обидно упустить второе место в самой концовке чемпионата и потерять прямую путевку в Лигу чемпионов, но сейчас все в руках «железнодорожников», – приводит «Евро-футбол.ру» слова Нигматуллина. – При всем уважении к «Уфе» – эта команда ниже классом, она борется за выживание. «Локомотив» просто не имеет права упускать второе место».

Напомним, накануне «Локомотив» сыграл в гостях вничью с «Уралом» (2:2) и позволил догнать себя «Краснодару», который одержал победу над «Арсеналом» (3:0). Теперь у команд одинаковое количество очков – по 53, но «Локомотив» имеет преимущество по личным встречам.

В 30-м туре 26 мая «Локомотив» примет «Уфу», в параллельном матче «Краснодар» сыграет дома с «Рубином».

Добавим, что команда, занявшая третье место, сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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