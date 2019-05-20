Александр Бубнов: «Рубин» должен уверенно обыгрывать «Анжи» - Советский спорт
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20 мая 2019 13:53ФутболЛипкин Антон

Александр Бубнов: «Рубин» должен уверенно обыгрывать «Анжи»

«Рубин» и «Анжи» закроют программу 29-го тура премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на заключительный матч 29-го тура премьер-лиги «Рубин» – «Анжи».

«Казанцам необходимо реабилитироваться за недавние неудачи, в том числе за разгром от «Локомотива» (0:4), – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Анжи» уже вылетел, поэтому особой мотивации у него не будет. При родных трибунах «Рубин» должен уверенно обыгрывать аутсайдера. Прогноз – 2:0».

Напомним, «Рубин» занимает 11-е место, но в случае ничьи или победы может обогнать «Урал» и подняться на десятое. У «Анжи», потерявшего шансы на то, чтобы остаться в премьер-лиге, 20 очков и последнее место.

Матч «Рубин» – «Анжи» пройдет 20 мая на «Казань Арене». Начало – 19:00 (мск).

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