Гвардиола готов отпустить Сане в «Баварию» - Советский спорт
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20 мая 2019 14:20ФутболЛипкин Антон

Гвардиола готов отпустить Сане в «Баварию»

Полузащитник сборной Германии может вернуться в бундеслигу.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не против перехода полузащитника Лероя Сане в «Баварию», сообщает Kicker.

Ранее стало известно, что чемпионы Германии намерены приобрести 23-летнего игрока национальной команды и уже начали переговоры с «горожанами».

По информации источника, Гвардиола, ранее возглавлявший «Баварию», по-прежнему поддерживает связь с клубом. К тому же, в Мюнхене понимают, что «Манчестер Сити» не будет завышать трансферную стоимость Сане, так как в английском клубе знают, что если игрок и уйдет, то только в «Баварию».

Напомним, «Бавария» интересовалась Сане еще три года назад, но тогда игрок выбрал «Манчестер Сити».

За три сезона в Англии Сане провел за «Манчестер Сити» 133 матча, в которых забил 39 голов и сделал 45 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Ранее в бундеслиге Сане выступал за «Шальке».

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