Вальтер стал главным тренером «Штутгарта» Команда может начать следующий сезон во второй бундеслиге.

Новым главным тренером «Штутгарта» назначен Тим Вальтер, сообщает официальный сайт клуба. Контракт 43-летнего немца со «швабами» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Tim #Walter wird VfB Cheftrainer. Der 43-Jährige unterschreibt beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. #VfB

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Zur Meldung: https://t.co/qQGw3aSoiU pic.twitter.com/feDQbBMaEN — VfB Stuttgart (@VfB) May 20, 2019

В нынешнем сезоне Вальтер возглавлял «Хольштайн Киль», который занял шестое место во второй бундеслиге. Ранее он работал с юношескими командами «Карлсруэ» и «Баварии», а также с «Баварией II».

Отметим, что «Штутгарт» занял 16-е место в бундеслиге и сыграет с «Унион Берлин» в стыковых матчах за право остаться в сильнейшем дивизионе. В этих играх командой продолжит руководить исполняющий обязанности главного тренера – Нико Виллинг.