Хави: Сегодня мой последний матч Хави закончит на отметке в 991 матч.

Двукратный чемпион Европы и чемпион мира Хави объявил, что 20 мая сыграет свой последний матч. 39-летний испанец завершит карьеру во встрече группового этапа азиатской Лиги чемпионов между катарским «Аль-Саддом» и иранским «Персеполисом» (19.30 мск).

«Сегодня мой последний матч в моей карьере в качестве игрока.

Могу сказать лишь одно: «Спасибо!» Большое спасибо футболу и всем людям, которые были частью моей личной и спортивной жизни. Буду скучать по ударам по мячу на стадионе», — написал футболист в инстаграме.

Хави дебютировал в футболе 18 августа 1998 года. На его счету провел 857 матчей за «Барселону» и «Аль-Садд», а также 133 игры за сборную Испании. За свою карьеру футболист выиграл 32 трофея.