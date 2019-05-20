Прокуратура не согласна с приговором Кокорину и Мамаеву

Суд высшей инстанции зарегистрировал представление прокурора, в котором выражается несогласие с приговором футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Как сообщают «РИА Новости», представители прокуратуры отказались от комментариев.
8 мая суд назначил нападающему «Зенита» Александру Кокорину наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Оба футболиста признаны виновными в причинении вреда здоровью и хулиганстве. В октябре 2018 года они устроили две драки в центре Москвы.
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