Адвокат Мамаева: Прокурор хочет отменить приговор и вынести новый - Советский спорт
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20 мая 2019 15:53ФутболКоноплев Александр

Адвокат Мамаева: Прокурор хочет отменить приговор и вынести новый

Дело Кокорина и Мамаева не вернется в Пресненский суд

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, прокомментировал решение прокуратуры обжаловать приговор его клиенту. Полузащитник «Краснодара» был приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы за причинение вреда здоровью и хулиганстве.

– Прокуратура внесла апелляционное представление по части хулиганства, а именно пункта «А» (использование предметов в качестве оружия), поскольку суд признал виновными по части первой статьи 213 УК РФ (без пункта «А»). Суд при вынесении приговора в квалификации действий не указал его смену. Мы хотим изменить приговор, а прокурор отменить приговор и вынести новый. Дело не вернется в Пресненский суд. Апелляционная инстанция просто рассмотрит дело по существу, – сказал Бушманов в интервью Sport24.

Напомним, что по этому делу год и шесть месяцев получил форвард «Зенита» Александр Кокорин. Футболисты были признаны зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года.

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