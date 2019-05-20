Адвокат Мамаева: Прокурор хочет отменить приговор и вынести новый

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, прокомментировал решение прокуратуры обжаловать приговор его клиенту. Полузащитник «Краснодара» был приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы за причинение вреда здоровью и хулиганстве.
– Прокуратура внесла апелляционное представление по части хулиганства, а именно пункта «А» (использование предметов в качестве оружия), поскольку суд признал виновными по части первой статьи 213 УК РФ (без пункта «А»). Суд при вынесении приговора в квалификации действий не указал его смену. Мы хотим изменить приговор, а прокурор отменить приговор и вынести новый. Дело не вернется в Пресненский суд. Апелляционная инстанция просто рассмотрит дело по существу, – сказал Бушманов в интервью Sport24.
Напомним, что по этому делу год и шесть месяцев получил форвард «Зенита» Александр Кокорин. Футболисты были признаны зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года.
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. «Краснодар» – в Лиге чемпионов? Не торопитесь! Еврокубковый расклад в РПЛЗа тур до окончания чемпионата России далеко не на все главные вопросы получены ответы. Не пропустите, вечером премьера «Красной машины» – берегись, Швейцария!Сегодня в 21.15 по Москве для сборной России наконец-то начинается чемпионат мира. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Мурад Мусаев: Если бы не травмы, мы были бы до сих пор в чемпионской гонкеГлавный тренер «Краснодара» на пресс-конференции после матча 29-го тура с «Арсеналом» (3:0) похвалил соперника за стиль игры. Фестиваль Ночной лиги: когда сбываются надежды и мечтыПодводим итоги финальных соревнований любительского чемпионата страны по хоккею. Оставит ли Нюландер в покое Кучерова? Швед может превзойти результат нашего форвардаЗа какими матчами следить сегодня на чемпионате мира и что в них будет интересного. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Три доказательства того, что «Краснодар» – это супер!Юрий Цыбанев – об историческом прорыве команды Мурада Мусаева и о роскошном подарке завершающегося сезона российскому футболу. Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту». Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча. Валерий Рейнгольд: «Спартак» встал за 30 минут до конца. Это уже болезньБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд признался, что недоволен игрой красно-белых в матче 29-го тура с «Крыльями Советов» (2:1). Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. Репетиция финала Кубка удалась! «Урал» отобрал два очка у «Локомотива» (видео)Эрик Бикфалви и Антон Миранчук приняли участие в обоих голах своих команд, разошедшихся в Екатеринбурге миром. «Локо» гарантировал себе Лигу чемпионов, но подставил под сомнение путевку в групповой этап турнира. Швейцарцы – слабаки или мы – уже «Красная машина»? Узнаем в игре с «Тре Крунур»В матче со Швейцарией корреспондент «Советского спорта» впервые увидел команду, а не ассорти распиаренных звезд.