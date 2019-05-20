Борис Игнатьев: «Краснодар» понравился больше, но вторым останется «Локомотив» - Советский спорт
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20 мая 2019 17:30ФутболЛипкин Антон

Борис Игнатьев: «Краснодар» понравился больше, но вторым останется «Локомотив»

«Краснодар» и «Локомотив» ведут борьбу за прямую путевку в Лигу чемпионов.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об исходе борьбы за второе место в премьер-лиге, на которое сейчас претендуют «Локомотив» и» Краснодар».

– Обе команды играют дома, и у «Локомотива» сейчас есть преимущество в таблице, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Игнатьева. – Думаю, что оба клуба выиграют свои матчи, и таблица останется в таком виде, как сейчас. «Локомотив» и «Краснодар» по праву занимают свои места и опережают других конкурентов.

– Кто в этом сезоне вам больше понравился по игре?
– «Краснодар». Нестандартные решения, быстрые переходы из обороны в атаку. С точки зрения смотрибельности, эта команда заслуживает почтения.

В воскресенье «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» (2:2) и позволил «Краснодару», победившему «Арсенал» (3:0), догнать себя в турнирной таблице.

При этом благодаря преимуществу в очных матчах (1:2, 1:0) «Локомотив» сохраняет второе место.

В 30-м туре 26 мая «Локомотив» примет «Уфу», в параллельном матче «Краснодар» сыграет дома с «Рубином».

Команда, занявшая второе место, напрямую попадет в групповой этап Лиги чемпионов, а бронзовый призер сыграет в квалификации.

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