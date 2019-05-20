СМИ: Игнашевич – кандидат на пост главного тренера «Оренбурга»

Победитель Кубка УЕФА Сергей Игнашевич может стать главным тренером «Оренбурга», утверждает «Чемпионат».
Это произойдет если, нынешний наставник приуральского клуба Владимир Федотов перейдет на работу в казанский «Рубин» в случае ухода Курбана Бердыева. На данный момент «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице.
В сезоне-2018/19 Игнашевич привел молодежку ЦСКА к первому чемпионскому титулу.
39-летний Игнашевич – шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Ему принадлежит рекорд по матчам в составе сборной России (126).
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