«Алавес» объявил об уходе главного тренера

Испанец Абелардо Фернандес покинул пост главного тренера «Алавеса». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Отмечается, что специалист решил уйти по собственному желанию.
Напомним, он принял команду по ходу сезона-2017/18.
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