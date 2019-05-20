«Алавес» объявил об уходе главного тренера

Кучеров! Гусев! Георгиев! Кто творил шестую победу сборной России Дубль Никиты Кучерова, второй сухарь Александра Георгиева и четвертый матч на ноль сборной России – она остается единственной, идущей по дистанции без потерь.

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

Анатолий Мещеряков: Жест Страндберга? Пусть органы разбираются Председатель совета директоров «Локомотива» поделился впечатлениями от гостевого матча с «Уралом».

Бетербиева бросили ради фехтовальщиков В ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

Три доказательства того, что «Краснодар» – это супер! Юрий Цыбанев – об историческом прорыве команды Мурада Мусаева и о роскошном подарке завершающегося сезона российскому футболу.

Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.

Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на Усика Олимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.

Мурад Мусаев: Если бы не травмы, мы были бы до сих пор в чемпионской гонке Главный тренер «Краснодара» на пресс-конференции после матча 29-го тура с «Арсеналом» (3:0) похвалил соперника за стиль игры.

Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не там Удивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.

Евгений Ловчев: У Бескова было гранитное лицо, а у Кононова оно какое-то больное Обозреватель «Советского спорта» – о матчах 29-го тура РПЛ.

Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой» Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.