«Алавес» объявил об уходе главного тренера - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 мая 2019 19:08ФутболГичунцев Артур

«Алавес» объявил об уходе главного тренера

В минувшем розыгрыше чемпионата страны «Алавес» занял 11-е место в турнирной таблице.

Испанец Абелардо Фернандес покинул пост главного тренера «Алавеса». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что специалист решил уйти по собственному желанию.

Напомним, он принял команду по ходу сезона-2017/18.

19/05 23:45Хоккей
Кучеров! Гусев! Георгиев! Кто творил шестую победу сборной РоссииДубль Никиты Кучерова, второй сухарь Александра Георгиева и четвертый матч на ноль сборной России – она остается единственной, идущей по дистанции без потерь.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
19/05 18:30Футбол
Анатолий Мещеряков: Жест Страндберга? Пусть органы разбираютсяПредседатель совета директоров «Локомотива» поделился впечатлениями от гостевого матча с «Уралом».
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
19/05 20:00Футбол
Три доказательства того, что «Краснодар» – это супер!Юрий Цыбанев – об историческом прорыве команды Мурада Мусаева и о роскошном подарке завершающегося сезона российскому футболу.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
19/05 19:30Футбол
Мурад Мусаев: Если бы не травмы, мы были бы до сих пор в чемпионской гонкеГлавный тренер «Краснодара» на пресс-конференции после матча 29-го тура с «Арсеналом» (3:0) похвалил соперника за стиль игры.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
20/05 17:00Футбол
Евгений Ловчев: У Бескова было гранитное лицо, а у Кононова оно какое-то больноеОбозреватель «Советского спорта» – о матчах 29-го тура РПЛ.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
20/05 07:00Хоккей
Оставит ли Нюландер в покое Кучерова? Швед может превзойти результат нашего форвардаЗа какими матчами следить сегодня на чемпионате мира и что в них будет интересного.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
20/05 18:24ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
20/05 19:20Футбол
«После выхода на свободу Кокорина и Мамаева обяжут ночевать дома»В понедельник адвокаты форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева подали жалобу в Пресненский суд на вынесенный 8 мая приговор.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
19/05 00:33Хоккей
Мистика на ЧМ-2019: гол Италии, гол Манты и сплошные 1:7. Итоги безумной субботыПодводя итоги дня на ЧМ-2019, мы очень порадовались за нашу дрим-тим. Теперь россияне единственные, кто не проигрывал в Словакии ни разу. Надеемся тенденция сохранится до 26 мая.
20/05 01:00Хоккей
Джо, неужели Кубок Стэнли снова достанется не тебе?«Сан-Хосе» проиграл в пятом матче финала Западной конференции. А мы жутко испугались за Джо Торнтона, крутого 40-летнего парня, который снова может пролететь мимо Кубка Стэнли. «Акулы» – в одном шаге от вылета.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
20/05 11:30Футбол
Травма Влашича и жест Страндберга. Цифры и итоги 29-го тураЛюбопытные итоги 29-го тура РПЛ от «Советского спорта».
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
Новости
19:37 Хоккей Франция проиграла Великобритании и покинула элитный дивизион
19:28 Футбол СМИ: «МЮ» предложил за Кулибали 110 млн евро, но получил отказ
19:27 Хоккей Сборная Великобритании набрала первые очки на ЧМХ-2019
19:23 Хоккей Нюландер обогнал Кучерова в списке бомбардиров ЧМХ-2019
19:16 Хоккей Хенкель перейдет в «Ак Барс»
19:08 Футбол «Алавес» объявил об уходе главного тренера
18:53 Хоккей Рыков подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс»
18:34 Футбол «Манчестер Сити» нашел замену Компани в «Лестере»
18:14 ММА Шлеменко заявил о готовности заменить Вудли в бою против Лоулера
18:14 Футбол Состав сборной России назовут 23 мая
18:05 ММА Харитонов согласился на повторный бой с Митрионом
18:01 ММА Емельяненко провел переговоры о бое с Харитоновым
17:48 Футбол «Рубин» – «Анжи». Названы составы команд
17:43 Хоккей Владимир Тарасенко: Барбашев и все ребята четвертого звена играют потрясающе
17:36 Футбол СМИ: Игнашевич – кандидат на пост главного тренера «Оренбурга»
17:30 Футбол Борис Игнатьев: «Краснодар» понравился больше, но вторым останется «Локомотив»
17:24 Хоккей Сергей Андронов: Моя задача, чтобы Ковальчуку меньше приходилось обороняться
17:19 Футбол Названо имя попавшегося на допинге футболиста
17:18 Футбол «Ювентус» и «ПСЖ» могут перехватить де Лигта у «Барселоны»
17:10 Хоккей Зубов продлил контракт со «Спартаком»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика