Александр Шикунов: Аренда Максименко – это слухи - Советский спорт
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20 мая 2019 19:51ФутболГичунцев Артур

Александр Шикунов: Аренда Максименко – это слухи

Ранее сообщалось, что вратарь красно-белых может переехать в Самару в летнее межсезонье.

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал слухи о возможном трансфере голкипера московского «Спартака» Александра Максименко.

«Аренда Максименко – это слухи. Сам удивился, когда прочитал об этом. Никаких контактов со «Спартаком» на этот счет не было. Да и что говорить о трансферах, если пока непонятно, как мы закончим чемпионат», – цитирует функционера Sport24.ru.

В текущем сезоне 21-летний голкипер «Спартака» отыграл 31 матч, пропустил 36 голов и 12 раз оставлял ворота «сухими».

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