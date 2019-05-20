Александр Шикунов: Аренда Максименко – это слухи

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал слухи о возможном трансфере голкипера московского «Спартака» Александра Максименко.
«Аренда Максименко – это слухи. Сам удивился, когда прочитал об этом. Никаких контактов со «Спартаком» на этот счет не было. Да и что говорить о трансферах, если пока непонятно, как мы закончим чемпионат», – цитирует функционера Sport24.ru.
В текущем сезоне 21-летний голкипер «Спартака» отыграл 31 матч, пропустил 36 голов и 12 раз оставлял ворота «сухими».
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