«Аль-Садд» проиграл в последнем матче Хави

Катарский «Аль-Садд» на выезде уступил иранскому «Персеполису» со счетом 0:2 в матче азиатской Лиги чемпионов.
Эта игра стала последней для 39-летнего испанского полузащитника гостей Хави. Обладатель 32 трофеев дебютировал в футболе 18 августа 1998 года. На его счету 858 матчей за «Барселону» и «Аль-Садд», а также 133 игры за сборную Испании.
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