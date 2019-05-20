Курбан Бердыев: Возглавить сборную России? Было предложение, но выбрали Черчесова Специалист помог команде добраться до ¼ финала ЧМ-2018.

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев подтвердил информацию о переговорах с РФС по работе у руля сборной России.

«Возглавить сборную России? Было предложение по сборной, я согласился, но выбрали Черчесова. Работа в сборной для каждого тренера – это дело чести», – передает слова Бердыева Sport24.ru.

Ранее стало известно, что наставник «Рубина» покинет команду по окончании сезона. Им, как пишет пресса, интересуются ряд московских клубов.