Курбан Бердыев: Возглавить сборную России? Было предложение, но выбрали Черчесова - Советский спорт
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20 мая 2019 21:27ФутболГичунцев Артур

Курбан Бердыев: Возглавить сборную России? Было предложение, но выбрали Черчесова

Специалист помог команде добраться до ¼ финала ЧМ-2018.

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев подтвердил информацию о переговорах с РФС по работе у руля сборной России.

«Возглавить сборную России? Было предложение по сборной, я согласился, но выбрали Черчесова. Работа в сборной для каждого тренера – это дело чести», – передает слова Бердыева Sport24.ru.

Ранее стало известно, что наставник «Рубина» покинет команду по окончании сезона. Им, как пишет пресса, интересуются ряд московских клубов.

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