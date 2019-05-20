Мурад Мусаев: С Мамаевым у нас были хорошие отношения. И при встрече они не изменятся - Советский спорт
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20 мая 2019 22:29ФутболГичунцев Артур

Мурад Мусаев: С Мамаевым у нас были хорошие отношения. И при встрече они не изменятся

Игрок находится за решеткой с октября 2018 года.

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о положении полузащитника «быков» Павла Мамаева, который был приговорен к 1 году и 5 месяцам лишения свободы за участие в избиении трех человек.

«С Мамаевым у нас были хорошие отношения. И при встрече они не изменятся. У нас с ним было много разговоров. Эта история – не первый случай. Было несколько эпизодов. Павел знал, что следующий такой эпизод – и у него будут большие проблемы.

Я расстроен, что он в тюрьме. Это ужасно. Они не сделали ничего такого для того, чтобы было такое наказание. Желаю ему только терпения. Уверен, что все у него в будущем будет хорошо», – сказал специалист в программе «8-16».

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