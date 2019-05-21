Болельщики «Манчестер Сити» выбрали лучшего игрока в минувшем сезоне

Хавбек сборной Португалии Бернарду Силва признан лучшим футболистом «Манчестер Сити» по итогам минувшего сезона.
Отмечается, что он стал победителем голосования, которое проводилось среди болельщиков клуба. Полузащитник набрал 48% от общего числа голосов.
Таким образом, Силва обошел форварда Рахима Стерлинга и нападающего Серхио Агуэро.
В минувшем сезоне АПЛ 24-летний португалец провел 36 матчей, забил 7 голов и 7 результативных передач.
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